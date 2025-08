Vídeo mostra jacaré responde a chamado de crianças no Amazonas

A presença dos jacarés-açus, carinhosamente apelidados de "Jason" e "Jack", começou a atrair visitantes há cerca de cinco anos. Agentes do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio) perceberam que os animais se aproximavam de sua base flutuante, o que transformou a convivência com os répteis em um ponto de curiosidade para quem visita a Unidade de Conservação.

Manaus/AM- Um vídeo que mostra um jacaré "atendendo" ao chamado de crianças no Parque Nacional de Anavilhanas, em Novo Airão, no Amazonas, viralizou na internet, chamando a atenção para uma inusitada atração turística. A influenciadora Manoela Nagib registrou a cena em 4 de julho, mostrando o momento em que um jacaré, conhecido como "Jason", se aproxima da margem de um rio após ser chamado por crianças.

