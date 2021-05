Vídeo mostra cachorro ao lado do caixão do dono em velório no Amazonas pic.twitter.com/wB9cMczsiK

Segundo informações, Paulo Sicsú foi internado no hospital Jofre Cohen e ‘Tico’ o acompanhou na ambulância e permaneceu na unidade de saúde aos pés do dono. Os dois só foram separados quando o quadro de Paulo se agravou e ele foi para a unidade de cuidados intermediários (UCI). No dia seguinte, Paulo faleceu e o cachorro permaneceu ao seu lado durante o velório, conforme imagens divulgadas em um vídeo que comoveu a web.

Manaus/AM - A cena de um cachorro durante o velório de seu dono, Paulo Sicsú, de 73 anos, comoveu a web durante o fim de semana. O caso ocorreu em Parintins, no interior do Amazonas e o vídeo viralizou nas redes sociais.

