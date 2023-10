Vídeo mostra barco destruído após acidente no Amazonas; turista foi esmagado

Manaus/AM - Um vídeo mostra a embarcação destruída após ser atingida por uma balsa que causou a morte de Ednei Bernabe, de 70 anos, nesta sexta-feira (6), no Amazonas.

Vídeo mostra barco destruído após acidente que matou turista no Amazonas pic.twitter.com/fRKN7zNGfG — Portal do Holanda (@portaldoholanda) October 6, 2023

No vídeo é possível ver a lateral da embarcação completamente destruída após ser atingida pela balsa com empurrador. As imagens seguintes mostram o momento em que a balsa é abordada por uma testemunha em uma barco, que grita: “O cara morreu. O cara morreu”.

De acordo com informações do Instituto Médico Legal (IML), Bernabé sofreu um “esmagamento do torso abdominal”.

Ednei é do Espírito Santo e estava no Amazonas para praticar pesca esportiva. A polícia deve investigar o acidente.