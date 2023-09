Vídeo: fumaça de queimadas atrapalha visibilidade no Rio Solimões no Amazonas

A situação na Princesinha do Solimões fez a Prefeitura decretar estado de calamidade devido às fumaças de queimadas atingirem as Zonas Urbana e Rural da cidade.

Uma fonte ifnormou que o problema fica pior durante a noite. Além de ter que lidar com a escuridão, as fumaças atrapalham a visão da navegação.

Manaus/AM - O ritmo acelerado de queimadas em meio ao verão amazônico tem sido o principal fator para a baixa visibilidade nos rios do Amazonas devido à grande quantidade de fumaça. Em várias cidades do interior o caso tem sido frequente nos últimos dias. No Rio Solimões, por exemplo, a navegação está comprometida.

A quantidade de fumaça no meio do Rio Amazonas pic.twitter.com/vfONcarCI1

Your browser does not support the video tag.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.