Vídeo flagra estrutura de metal caindo em mototaxista em caminhada pró-Lula no Amazonas

Outro vídeo mostra várias pessoas tirando a estrutura de cima do homem. Após ser socorrido para um hospital do município, ele precisou ser transferido para uma unidade hospitalar de Manaus.

Enquanto uma pessoa gravava um forte vendaval no Porto no município de Autazes, no Amazonas, uma estrutura de metal acabou caindo em cima de um mototaxista, ainda não identificado, nesta sexta-feira (30). No momento do acidente estava acontecendo uma caminhada pró-Lula na região.

