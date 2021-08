Viatura do Manaustrans colide com carro de App em avenida de Manaus

A perícia esteve no local para apurar as responsabilidades.

Segundo informações do motorista de App, o carro do IMMU estaria em alta velocidade, quando acabou se chocando com o carro de p. No impacto, os dois acabaram capotando.

Manaus/AM - Um carro do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU), colidiu violentamente com um carro de transporte por aplicativo, na rua Major Gabriel, na Praça 14, em Manaus.

