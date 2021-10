Viatura atinge moto durante perseguição no Amazonas; vídeo

Amazonas - Um homem, ainda não identificado, foi capturado durante uma perseguição policial no município de Tefé, interior do Amazonas. O suspeito estava em uma moto e foi atingido pela viatura, que acabou deslizando com o veículo. A Polícia Militar (PM) estava atrás domem, pois ele teria ameaçado a companheira.

Homem cai de moto durante perseguição policial no Amazonas pic.twitter.com/VEpQ4HLVGW — Portal do Holanda (@portaldoholanda) October 14, 2021

O caso aconteceu no domingo (10), após a esposa do homem pedir ajuda na delegacia do município.

Uma moradora que estava na varanda de sua casa, e registrou o momento do acidente. No vídeo, é possível ver que o carro acerta a lateral da moto e faz o homem cair.

A Guarda Civil de Tefé informou que a interceptação foi necessária porque ele não obedeceu a ordem de parada e tentava fugir da abordagem.

O suspeito foi levado à delegacia para os procedimentos cabíveis.