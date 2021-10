Viaduto é interditado e altera trânsito na zona Norte de Manaus

Manaus/AM - A Secretaria de Estado de Infraestrutura e Região Metropolitana de Manaus (Seinfra) informa que a partir das 14h, deste sábado (09), o tráfego de veículos na Avenida Torquato Tapajós, na altura do trevo do Viaduto Lydia da Eira Correa, sofrerá alteração, com a interdição de uma de suas alças e da pista superior no sentido Avenida José Henriques, em direção à estrada do Tarumã.

A interdição acontece de sábado (09), a partir das 14h, até a madrugada de segunda-feira (11), quando a pista será liberada para o tráfego de veículos.

A intervenção é necessária para que a empresa responsável pela obra possa concluir os trabalhos de aplicação da junta de dilatação, situada entre as duas pistas de rolamento do viaduto (pista superior). O serviço está sendo realizado agora, em função da demora na chegada do material específico para esse tipo de obra, que é importado.

Com a interdição, o motorista que vier da Avenida Arquiteto José Henriques e quiser acessar o Tarumã, terá que se manter à direita, em direção à avenida Torquato Tapajós para fazer o retorno próximo à Barreira e em seguida pegar a Estrada do Tarumã.

O motorista que vier do Centro e tiver como destino a Estrada do Tarumã, deverá seguir direto pela Avenida Torquato Tapajós, fazer o retorno próximo à Barreira e em seguida acessar a Estrada do Tarumã.

A interdição se dará apenas para quem trafega do centro e da avenida José Henriques em direção ao Tarumã. Os outros percursos estarão operando normalmente.

Sinalização – os trechos interditados estarão sinalizados e contarão com a presença de agentes do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU), que estarão orientando os motoristas.

Durante o período de interdição, a Seinfra realizará obras no tabuleiro da pista superior do viaduto.