Vereadores de São Gabriel pedem mais cursos para comunidades indígenas na Ufam

Manaus/AM - A necessidade de pensar estratégias visando reduzir a migração dos jovens do município de São Gabriel da Cachoeira para a capital, levou uma comissão de vereadores do município a visitar o reitor da Universidade Federal do Amazonas (Ufam), Sylvio Puga, para pedir o apoio da instituição de ensino, ontem, quinta-feira (24).

A comissão formada pelos parlamentares Suely Ambrosio, Osmarina Arcanjo, Rafael Brito, o Rafinha, e Hernane Abreu apresentou ao reitor as demandas referentes à educação superior na região.

De acordo com eles, existe uma dificuldade de aproveitar as potencialidades locais para manter as pessoas em São Gabriel da Cachoeira. Com isso, há uma diminuição de pessoas nas comunidades, com o êxodo rural para a capital amazonense.

“O filho vem e em seguida vem toda a família e isso cria uma série de consequências sociais para a região. Precisamos pensar, politicamente, incluindo Governo do Estado, Prefeitura e a Ufam, que tem profissionais qualificados, em formas de oportunizar os jovens da região”, afirmou o vereador Hernande Abreu.

Vice-presidente da Câmara de Vereadores, o vereador Rafinha disse que a atuação da Ufam na região com o Plano Nacional de Formação de Professores da Educação Básica (Parfor) foi significativa.

De acordo com ele, vários os professores da Ufam passaram pelo nosso município. “Eu, inclusive, sou egresso da Ufam do curso de Língua Espanhola e como professor a gente sempre deixa a nossa reivindicação com as mudanças que estão ocorrendo na grade curricular nacional e estadual. Lidamos, na região da fronteira, com diversos idiomas, somos poliglotas porque falamos línguas de diversas etnias, além do português e espanhol, e ainda sim a língua espanhola está sendo retirada dos currículos”, explicou.

A vereadora Suely Ambrosio pontuou que a educação é o caminho de transformação do município. “Estamos estreitando ainda mais essa relação cordial que a Ufam tem com a região de São Gabriel da Cachoeira. Ficamos felizes que existem projetos para a região que incluem oferta de cursos e um futuro mestrado”, finalizou.

O reitor Sylvio Puga destacou as particularidades da cidade de São Gabriel da Cachoeira, como o fato de ter a maioria da população indígena do país e estar localizada na tríplice fronteira. E afirmou a possibilidade de oferecer cursos na modalidade a distância, respeitando a realidade local. Reafirmo o nosso compromisso com a região.

O reitor explicou ainda que existem cursos coordenados pelo Centro de Educação a Distância da Ufam (CED/Ufam) que poderão atender as demandas da cidade como Ciências Agrárias. “Futuras parcerias mediadas pelos membros da Câmara de Vereadores podem facilitar essa oferta. Precisamos de condições para assegurar uma formação de qualidade aos nossos alunos”, prometeu.