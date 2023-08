Verão amazônico: saiba como manter boa alimentação com as altas temperaturas

Manaus/AM - Com as altas temperaturas do verão amazônico, os alimentos nutritivos e refrescantes ajudam a enfrentar os dias quentes e úmidos e garantem mais disposição. A Secretaria de Saúde do Amazonas (SES-AM) orienta a população em como manter hábitos alimentares mais saudáveis para esta época do ano.

A coordenadora do programa de alimentação e nutrição da SES, nutricionista Liane Figueiredo ressaltou que o calor, por si só, já faz o corpo humano perder uma quantidade considerável de água diariamente.

Liane explica que o ideal é priorizar o consumo de frutas, verduras, legumes e proteínas leves, com baixo valor calórico e fontes de vitaminas, minerais e antioxidantes, ajudando no bom funcionamento do organismo.

“A gente instrui que deixe as frituras de lado e as gorduras também, porque elas não fazem uma boa digestão. A orientação é passar para o consumo de grelhados e assados. Já as frutas e os vegetais são bastantes utilizados, principalmente aqueles que contém mais água, e nós temos o alface e o pepino. De frutas, temos na safra, a melancia, o melão e o limão, isso nos dá uma boa condução para vários preparos”, explicou.

Preparos

A nutricionista também enfatiza que durante o preparo da alimentação o ideal é aumentar o consumo de saladas cruas, sempre evitando temperos gordurosos e industrializados. Substituindo a gordura por limão, ervas e azeite de oliva.

“Em casos de precisar se alimentar fora de casa, o ideal é que nós possamos conduzir e consumir alimentos mais leves, porque o calor nos causa uma sensibilidade de empachamento. Então, precisamos conduzir de forma mais tranquila o consumo das saladas, sendo saladas mais frescas e até as tábuas de frios mais frescas também“, disse.

Hidratação

A água tem muitas funções no corpo, como ajudar a digerir os alimentos, absorver os nutrientes e eliminar as substâncias tóxicas, melhorando a circulação sanguínea. De acordo com a coordenadora, é indispensável a atenção ao consumo de água.

“Quando o calor aumenta, a gente soa muito mais, consequentemente, estamos perdendo muito mais líquido também. A média é de 35 ml por peso, então, temos mais de dois litros de água para tomar. Além da água, uma boa opção, é ingerir a água de coco e os chás gelados que entram de forma muito positiva no organismo”, informou.