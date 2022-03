Ventania e tromba d' água deixam 8 casas e escola destelhadas no Amazonas

O fenômeno causou danos na rede elétrica do município e deixou a população sem energia. Apesar disso, a Defesa Civil do município afirma que ninguém ficou ferido e que trabalha para minimizar os danos.

Moradores registraram o momento de desespero no qual as telhas de 8 casas e de ao menos uma feira e uma escola foram arrancadas e arremessadas para longe pela ventania.

Manaus/AM - Um forte vendaval que resultou na formação de uma tromba d’água atingiu a cidade de Nhamundá, no interior do Amazonas, na manhã desta quinta-feira (3), destelhando casas, feira e escola.

