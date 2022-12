Ventania arranca estrutura de posto de combustíveis no Amazonas; vídeo

No momento em que a estrutura começou a balançar, o frentista correu e o teto do posto desabou.

Manaus/AM - Uma forte ventania após um temporal que caiu sobre o município de Itacoatiara, no Amazonas, arrancou várias árvores pela cidade, e chegou a arrancar a estrutura de um posto de combustíveis. O caso aconteceu na rua Fileto Pires, um dia depois que uma adolescente de 12 anos morreu após ser atingida com um raio enquanto lavava louça na cozinha de casa, no bairro bairro Mamoud Amed, daquele mesmo município.

