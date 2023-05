Dia das Mães: vestuário, acessórios e ítens de supermercado devem liderar vendas

Manaus/AM - Mesmo com uma estimativa de queda de 4,1% em relação ao ano passado, devido ao aumento dos juros na ponta ao consumidor, o Dia das Mães, a ser comemorado no próximo dia 14, segundo domingo de maio, deve promover um volume de vendas do comércio varejista de até R$ 13,17 bilhões neste ano, de acordo com a Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC).

Na data, que é considerada o Natal do primeiro semestre pelo varejo brasileiro, os setores de vestuário, calçados, acessórios e supermercados devem responder pela maior fatia das vendas e neste ano, não será diferente, de acordo com pesquisa feita pela Federação do Comércio do Amazonas (Fecomércio AM). A previsão de faturamento desses setores é de R$ 6 bilhões, apesar da queda esperada de 3% em relação ao volume observado no ano passado.

Depois vem o segmento de farmácias, perfumarias e lojas de cosméticos, com vendas previstas na casa dos R$ 2,2 bilhões, e os estabelecimentos especializados na venda de utilidades domésticas e eletroeletrônicos, com R$ 1,7 bilhão.

A maior alta deve ocorrer no ramo de hiper e supermercados: + 0,6% se comparado a 2022, o equivalente a R$ 1,87 bilhão no total.



Perfumes

Entre as preferências das mães na lista de desejos de presentes estão os perfumes, com 21% das intenções, de acordo com a pesquisa feita pela Federação do Comércio do Amazonas (Fecomércio AM) este ano, por meio do Instituto Fecomércio de Pesquisas Empresariais do Amazonas (Ifpeam) para identificar as tendências do consumidor.

Depois dos perfumes, as mães querem ganhar por roupas, calçados e acessórios, que tiveram 17% das intenções, cosméticos,16%, almoço/jantar, 12%, passeio/viagens, 7%, celular/smartphone, 5%, tratamentos de beleza/procedimentos estéticos, 5%, e eletrodomésticos, 5%.

Dos que irão presentear, 53% comprarão apenas 1 presente, 29% pretendem comprar até 2 presentes, 6% devem comprar até 3 presentes e 2% querem comprar 4 presentes, o restante não sabe ou não respondeu. Apenas 1% respondeu que irá comprar 5 ou mais presentes neste Dia das Mães.

Dos produtos e serviços que os consumidores pretendem comprar estão: Roupas, calçados, acessórios (29%), perfumes (19%), almoço/jantar em restaurantes (12%), cosméticos (11%), eletrodomésticos (10%), celular/smartphone (7%), vale-presente (6%), passeio/viagem (5%), eletrônicos (5%), procedimentos estéticos (3%).

Foram entrevistadas 442 pessoas, sendo 59% público feminino e 40,5% público masculino, com faixa etária entre 30 a 39 anos de idade (39%), 25 e 29 anos (30%), 40 e 49 anos (14%), 18 e 24 anos (12%) e acima de 50 anos (5%).

Juros altos

Tadros aponta que apesar da desaceleração dos níveis gerais de preços, as condições de consumo se mostram desfavoráveis à ampliação das vendas para o Dia das Mães, em virtude do aumento dos juros na ponta ao consumidor.

A taxa média de juros ao fim do primeiro trimestre de 2023 estava no maior patamar dos últimos cinco anos e meio e com isso, os segmentos mais dependentes das condições de crédito, como eletroeletrônicos e utilidades domésticas, produtos de informática e comunicação e móveis e eletrodomésticos, tendem a registrar perdas expressivas em relação ao ano passado – as reduções das vendas devem chegar a 13,9%, 9,7% e 3,8%, respectivamente.

Com as expectativas de redução real das vendas, a contratação de trabalhadores temporários para atender à demanda sazonal neste ano também deverá ser menor que no ano passado, saindo de 23,7 mil vagas para 21,9 mil.