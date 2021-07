Veja quem é a amazonense anunciada para Miss Beleza T Brasil

Manaus/AM - A amazonense que vai representar o estado no no Miss Beleza T Brasil é Michelly Cunha, de 28 anos. Ela foi anunciada essa semana para participar do concurso de mulheres travestis e transexuais, que tem o intuito de trazer visibilidade para mulheres trans.

De acordo com a organização do concurso, o objetivo é buscar entre suas candidatas a mais bem preparada para representar o País no concurso internacional Miss International Queen.

Michelly Cunha é de Nhamundá, mas naturalizada parintinense. Ela realiza trabalhos voltados ao universo LGBTQI+, trabalhos voluntários em que atuou principalmente na pandemia, participou de diversos projetos.

O projeto mais recente foi da comissão de minorias da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) que visa ajudar principalmente o público que está mais vulnerável nas ruas, como as mulheres trans que atuavam como garota de programa durante a pandemia.

A bela jovem é maquiadora, cabeleireira e estudante de jornalismo. Ela vai disputar vaga para o Miss International Queen com mais 26 candidatas do Brasil.