Veja lista dos imóveis no Amazonas que estarão em leilão na próxima semana

Manaus/AM - O Tribunal Regional do Trabalho da 11ª Região (AM/RR) realizará, no dia 21 de março, a partir de 9h30 (horário de Manaus), o leilão público de imóveis avaliados em mais de R$ 26 milhões.

Bens a serem leiloados

Lote de terras com área de 77.120 m2 situado no bairro Colônia Ventura, na cidade de Tefé/AM.

Valor da avaliação: R$ 2.776.320,00

Um imóvel (sítio), situado na estrada da Emade km 15, na cidade de Tefé/AM.

Valor da avaliação: R$ 12.000,00

Um prédio de alvenaria com área de 120m2, situado na estrada do Aeroporto, na cidade de Tefé/AM.

Valor da avaliação: R$ 136.560,00

Um imóvel constituído de 01 lote de terras com área total de três mil hectares, situado no Município de Presidente Figueiredo/AM.

Valor da avaliação: R$2.040.000,00

Um terreno com prédio comercial situado na rua 24 de Maio, em Manaus/AM.

Valor da avaliação: R$ 400.000,00

Um prédio situado na rua Marcilio Dias, esquina com a avenida Fátima, em Manaus/AM.

Valor de avaliação: R$ 2.100.000,00

Uma casa com área 250,00m2, situada no bairro Parque das Laranjeiras, quadra B, Conjunto Residencial Rio Maracanã e respectivo terreno, em Manaus/AM.

Valor de avaliação: R$ 650.000,00

Um prédio comercial com área total 585m2, situado na praça da saudade, com quatro pavimentos na cidade de Manaus/AM.

Valor de avaliação: R$ 1.000.000,00

Uma casa com área 450,00m2 situada na estrada do Tarumã na cidade de Manaus/AM.

Valor de avaliação: R$ 4.123.080,00

Lote de terras com área de 20,8442 hectares, situado àmargem direita

do Rio Puraquequara na cidade de Manaus/AM.

Valor de avaliação: R$ 150.000,00

Um terreno situado àmargem esquerda do Rio Amazonas,com frente também para a estrada do Puraquequara, zona rural da cidade de Manaus/AM.

Valor de avaliação: R$1.214.485,88

Um Imóvel denominado Residencial Avenida das Torres com área total 3.747,59m² situado no bairro Novo Aleixo/Flores, construído sobre dois terrenos na cidade de Manaus/AM.

Valor de avaliação:R$4.730.761,31.

Um apartamento com área total de 72,76m² situado no Condomínio Bougainville, situado no bairro Parque Dez de Novembro, em Manaus/AM.

Valor de avaliação: R$ 350.000,00

Uma casa de dois pavimentos com área 186,88m², situada na Rua Albano Melo, do Loteamento Parque Shangri-lá III na cidade de Manaus/AM.

Valor de avaliação: R$ 350.000,00

Um lote de Terras com área de396,00m2, situado na Rua H, atual Rua Benjamim Cordeiro, do Loteamento Parque Shangrilá VII, bairro de Flores na cidade de Manaus/AM.

Valor de avaliação: R$ 180.000,00

Dois lotes de terras contíguos, com uma área total de 24.555,00m2 situados no bairro do Distrito Industrial da Suframa, em Manaus/AM.

Valor da avaliação: R$ 5.950.412,15

Um terreno, situado a Rua Emílio Moreira, com área de 13,00m de frente, por 18,30m de fundos na cidade de Manaus/AM.

Valor da avaliação: R$ 330.000,00

Visita aos bens

Os imóveis podem ser visitados, antes da data marcada para o leilão, de segunda a sexta-feira, das 9h às 17h. É necessário fazer o agendamento pelo telefone (92) 98159-7859.