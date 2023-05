Veja lista de PcDs selecionados para acompanhar Festival de Parintins em área reservada

Manaus/AM - O governo divulgou, nesta quarta-feira (31), a lista de pessoas com deficiências (PcDs) que foram selecionadas para assistir à 56ª edição do Festival de Parintins no reservado denominando "Espaço Acessível", dentro do Bumbódromo. A relação com os nomes de 60 PcDs, segue abaixo.

Os interessados tiveram dois dias para fazer a inscrição, escolhendo as noites que gostariam de assistir.

A Sejusc ofereceu vagas para inscrições on-line para Manaus e outros 60 municípios. A Secretaria de Cultura ofereceu vagas para inscrições presenciais, exclusivamente para os residentes de Parintins.

O Espaço Acessível é voltado para pessoas com deficiências, com direito a um acompanhante, quando necessário. Ele conta com disponibilização de água e banheiro exclusivo.

As demais informações sobre o procedimento do credenciamento, para acesso ao Bumbódromo, serão enviadas por e-mail e telefones fornecidos pelos interessados, no formulário de inscrição.