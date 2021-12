Veja dicas para autorização de viagens de crianças e adolescentes desacompanhada dos pais

A Autorização Eletrônica de Viagem deve ser pedida exclusivamente pelo Sistema de Atos Notariais Eletrônicos, o e-Notariado. A autorização eletrônica para viagens de crianças e adolescentes sem a companhia dos pais ou responsáveis, pode ser emitida exclusivamente pelo Sistema de Atos Notariais Eletrônicos, o e-Notariado, informa o Colégio Notarial do Brasil (CNB). O documento é indispensável para o embarque de menores de idade viajando sozinhos ou acompanhados por adultos (maiores de 18 anos) que não sejam os pais ou parentes próximos (avós, irmãos ou tios). A autorização eletrônica começou a valer em julho desse ano. Os pais ou responsáveis devem solicitá-lo para evitar dor de cabeça em um momento que seria só de diversão, por isso é bom ficar atento a algumas dicas dadas pelo colégio. A primeira dúvida, é sobre a documentação necessária para que os menores de 18 anos possam viajar sem a presença dos pais ou responsáveis legais, seja de ônibus, avião ou outro meio de transporte. Tanto adolescentes quanto crianças devem estar com a autorização de viagem em mãos na hora de embarcar. A autorização pode ser tirada em qualquer cartório ou na modalidade eletrônica pelo Portal do Sistema E-notariado. Nos dois casos, preciso estar com um documento oficial com foto, como o RG, por exemplo. As crianças podem levar a Certidão de Nascimento. Uma orientação do CNB é que, caso alguém se depare com outras situações, como por exemplo, encontrar na estrada algum adolescente ou criança viajando sozinha, aparentemente sem a presença dos pais ou responsáveis, a primeira medida é procurar uma autoridade policial ou até o Conselho Tutelar. Caso os pais não consigam fazer a videoconferência, podem solicitar o documento no site e depois ir ao cartório indicado pelo sistema para assinar o documento. O endereço eletrônico é: www.e-notariado.org.br.

Your browser does not support the video tag.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.