Veja dicas de como não errar nas compras de última hora para Natal

Entre as dicas fundamentais, Fraxe enfatiza a necessidade de comparar preços, verificar prazos de troca e observar detalhadamente as características dos produtos, especialmente ao optar pelo comércio local. Além disso, aconselha os consumidores a se atentarem às compras online, verificando informações dos produtos e a reputação dos sites, e, em caso de insatisfação, buscar soluções amigáveis junto às lojas ou recorrer aos órgãos de defesa do consumidor, como o Procon-AM.

Your browser does not support the video tag.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.