Veja calendário de vacinação contra a Covid para próxima semana em Manaus

Manaus/AM - Foi divulgado neste sábado (17), o calendário com a divisão de grupos a serem imunizados contra a Covid-19 para a próxima semana. Para garantir uma melhor organização e evitar aglomerações, a Secretaria Municipal de Saúde (Semsa) elaborou o calendário observando os critérios de faixa etária por data. Na mesma semana, serão aplicadas as segundas doses da vacina CoronaVac/Butantan em idosos de 60 a 63 anos e pessoas com alguma das três comorbidades atendidas inicialmente, e começará a ser aplicada a segunda dose dos idosos que receberam a primeira dose da AstraZeneca entre 29 de janeiro e 3 de fevereiro.



A secretária municipal de Saúde, Shádia Fraxe, alerta para a importância da segunda dose. “É a segunda dose que garante a eficácia da vacina. A primeira prepara o organismo e a segunda assegura a imunização. Portanto, peço às pessoas que já tomaram a primeira dose, mas que ainda não foram tomar a segunda dose, que procurem nossos postos mesmo que já tenham perdido o prazo. É para o próprio bem e para o bem coletivo”.



Independentemente do calendário, a Semsa orienta que as pessoas dos grupos contemplados que tomarão a primeira dose consultem o Imuniza Manaus (https://imuniza.manaus.am.gov.br) para conferir o posto onde deverão ser vacinadas. Mas isso não impede que se dirijam ao posto mais próximo de suas residências. Para receber a vacina é necessário apresentar um documento de identificação com foto e laudo que ateste a condição de saúde.



Confira as datas para a próxima semana:



Pessoas com as comorbidades especificadas no Plano Nacional de Operacionalização da Vacinação contra a Covid-19



Segunda-feira, 19 – 52 a 54 anos

Terça-feira, 20 – 48 a 51 anos

Quarta-feira, 21 – 44 a 47 anos

Quinta-feira, 22 – 41 a 43 anos

Sexta-feira, 23 – 37 a 40 anos

Sábado, 24 – 35 e 36 anos



Segunda dose para idosos de 60 a 63 anos e pessoas com diabetes, cardiopatias e obesidade – de 19 a 24/4



Segunda dose para idosos que receberam a primeira dose de AstraZeneca/Oxford entre 29/1 e 3/2 – de 19 a 24/4





Pontos de vacinação com funcionamento das 9h às 16h:



Zona Norte

Centro Estadual de Convivência da Família Padre Pedro Vignola (rua Gandu, 119, Cidade Nova)

Terminal de Integração 6 (avenida Comendador José Cruz, no bairro Lago Azul)



Zona Sul e Centro-Sul

Centro Cultural dos Povos da Amazônia (avenida Silves, 2.222- Crespo)



Universidade Paulista - Unip (avenida Mário Ypiranga Monteiro, 3.490, Parque 10 de Novembro)



Zona Leste

Clube do Trabalhador do Sesi/Am (avenida Cosme Ferreira, 7.399, São José)



Zona Oeste

Balneário do Sesc/Am (avenida Constantinopla, 288, conjunto Campos Elíseos, Planalto)



Centro de Convenções de Manaus/Sambódromo – (avenida Pedro Teixeira, 2.565, Dom Pedro, zona Oeste)