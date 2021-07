Veja 32 vagas de emprego ofertadas pelo Sine Amazonas nesta segunda

Manaus/AM - Sine Amazonas divulga 32 vagas de emprego em diversas áreas para esta segunda-feira (26). Os interessados devem acessar o Portal do Trabalhador (www.portaldotrabalhador.am.gov.br) e anexar o currículo na vaga a que pretendem concorrer.



03 VAGAS: FARMACÊUTICO (A)

Escolaridade: Ensino Superior completo;

Com experiência na área.

OBS: Que saiba fazer aplicação de injetáveis, atendimento no balcão, documentação completa e currículo atualizado.



04 VAGAS: FRENTISTA

Escolaridade: Ensino Fundamental completo;

Com experiência na área.

OBS: Possuir curso de NR20, documentação completa e currículo atualizado.



01 VAGA: TÉCNICO EM REFRIGERAÇÃO

Escolaridade: Ensino Médio completo;

Com experiência na área.

OBS: Ter disponibilidade de horário, documentação completa e currículo atualizado.



06 VAGAS: ENCANADOR INDUSTRIAL

Escolaridade: Ensino Médio completo;

Com experiência na área.

OBS: Leitura e interpretação de desenhos, documentação completa e currículo atualizado.



03 VAGAS: MECÂNICO EM ELÉTRICA

Escolaridade: Ensino Médio completo;

Com experiência na área.

OBS: Com conhecimento em baterias tradicionais e carregadores, eletricidade de 12, 36, e 48 Volts, CNH categoria B, documentação completa e currículo atualizado.



02 VAGAS: MOTORISTA DE CAMINHÃO

Escolaridade: Ensino Médio completo;

Com experiência na área.

OBS: CNH categoria D, documentação completa e currículo atualizado.



01 VAGA: MECÂNICO DE MOTOCICLETA

Escolaridade: Ensino Médio completo;

Com experiência na área.

OBS: Saiba fazer um bom diagnóstico, comunicação efetiva, capacidade técnica, ágil no atendimento e na resolução de problemas, vivência na área, informática básica, documentação completa e currículo atualizado.



01 VAGA: COORDENADOR DE PROJETOS

Escolaridade: Ensino Superior completo ou cursando Engenharia Mecânica, Elétrica ou Civil;

Com experiência na área.

OBS: Conhecimento na área de projetos, metodologia FEL e PMBOK, CNH categoria B, disponibilidade para viagem, especialização em gerenciamento de projetos e ou áreas correlatas, documentação completa e currículo atualizado.



01 VAGA: SUPERVISOR DE OBRAS

Escolaridade: Ensino Médio completo ou Superior cursando Engenharia Mecânica, Elétrica ou Civil;

Com experiência na área.

OBS: Conhecimento em Excel, CNH categoria B, disponibilidade para viagem, habilidade de comunicação com diferentes públicos e níveis hierárquicos, boa negociação, documentação completa e currículo atualizado.



02 VAGAS: AJUDANTE GERAL – PCD

Escolaridade: Ensino Fundamental completo;

Com experiência na área.

OBS: Laudo médico e currículo atualizado, documentação completa.



02 VAGAS: AUXILIAR DE LOGÍSTICA – PCD

Escolaridade: Ensino Fundamental completo;

Com experiência na área.

OBS: Laudo médico e currículo atualizado, documentação completa.



02 VAGAS: AUXILIAR ADMINISTRATIVO – PCD

Escolaridade: Ensino Fundamental completo;

Com experiência na área.

OBS: Laudo médico e currículo atualizado, documentação completa.



02 VAGAS: AUXILIAR DE FATURAMENTO – PCD

Escolaridade: Ensino Fundamental completo;

Com experiência na área.

OBS: Laudo médico e currículo atualizado, documentação completa.



02 VAGAS: CONFERENTE – PCD

Escolaridade: Ensino Fundamental completo;

Com experiência na área.

OBS: Laudo médico e currículo atualizado, documentação completa.