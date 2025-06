Veículo em pane causa congestionamento quilométrico em avenidas de Manaus

Desde às 6h, o veículo está parado na via, no sentido Distrito Industrial e os reflexos são congestionamentos quilométricos na Avenida das Torres, Cosme Ferreira e André Araújo.

Manaus/AM - Um micro-ônibus em pane mecânica na Av. Rodrigo Otávio, no bairro Japiim, zona sul, está causando o caos no trânsito na manhã desta segunda-feira (16), em todo o entorno da área.

