Vai ter Vatapá ai ? Região Norte é a que tem mais receitas regionais na ceia de Natal

Paralelamente, o mercado pet tem uma oportunidade à vista, já que 57% dos respondentes contaram que compram ou preparam um alimento especial para seu animal de estimação no Natal, comprovando as tendências atuais de integração dos pets às famílias brasileiras.

Em contrapartida, foram identificadas algumas das principais receitas locais presentes na noite de Natal: No Norte, se destacaram pato no tucupi, pirarucu de casaca, vatapá e mousse de cupuaçu. Os nordestinos não deixam de colocar à mesa a paçoca de carne de sol e a galinha à cabidela. O Centro-Oeste prefere o arroz com pequi e o Sudeste opta por peru e rabanada. Por fim, no Sul, os gaúchos não esquecem de preparar seu tradicional churrasco.

O estudo exclusivo “Ceia de Natal”, realizado pelo C.Lab em parceria com a plataforma Receitas Nestlé, analisou o comportamento alimentar dos brasileiros na ceia natalina . De acordo com o levantamento, 79% afirmam não ter um prato típico natalino na sua região.

