Vacinômetro será atualizado na segunda-feira no Amazonas

Manaus/AM - A Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas informa que, devido ao recesso de fim de ano, as secretarias municipais de saúde suspenderam neste sábado (1°), a campanha de vacinação contra a Covid-19 em suas cidades. A campanha retorna nesta segunda-feira (03). Neste sentido, o painel de doses aplicadas do Amazonas permanece com as seguintes informações: 2.764.437 de primeira dose, 2.210.201 de segunda dose, 56.803 com dose única e 400.749 de terceira dose (dose de reforço), totalizando 5.432.190 doses aplicadas em todo o estado.

Your browser does not support the video tag.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.