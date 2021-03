Vacinação de idosos de 60 a 64 anos segue sem data para começar

O Amazonas recebeu mais 62 mil doses da vacina Coronavac na última quarta-feira (3) e a população já esperava ansiosa pela vacinação em idosos de 60 a 64 anos. Mas a data com o início da imunização nesse grupo prioritário segue sem data definida.

Segundo a Secretaria de Saúde de Manaus (Semsa) ainda não há data certa para começar a vacinação desses idosos, pois falta a definição dos critérios de prioridade dentro do grupo. De acordo com a Semsa, as vacinas disponíveis no Estado dão apenas para 35,7% do idosos entre 60 e 64 anos.

Nesta sexta, a Fundação de Vigilância em Saúde (FVS-AM) informou que orientou a capital e os municípios do interior do estado a vacinar, dentro do grupo de 60 a 64 anos, primeiro aquelas pessoas com comorbidades, os cardiopatas, pneumopatas, pacientes com insuficiência renal crônica, com diabetes (dependentes de insulina), obesos (IMC acima de 40), pacientes transplantados e imunossuprimidos.