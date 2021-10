Vacina Premiada: Confira os sorteados desta segunda para Brasil x Uruguai

O jogo entre Brasil e Uruguai é válido pelas Eliminatórias da Copa do Mundo Fifa Catar 2022 e contará com a presença de 14 mil torcedores. Será a primeira partida da seleção com a presença de público desde o início da pandemia de Covid-19. Os 3 mil bilhetes sorteados são uma contrapartida da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) para o Estado, sem custo para o Governo do Amazonas.

Manaus/AM - A semana começou com mais 600 amazonenses sorteados na campanha “Vacina Premiada”. A lista com o nome dos ganhadores de ingressos nesta segunda-feira (11) já está disponível. Até a terça-feira (12/10), serão sorteados 3 mil ingressos para o jogo entre Brasil e Uruguai, que acontece na Arena da Amazônia Vivaldo Lima, na quinta-feira (14).

