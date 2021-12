Vaca Odete bate recorde de produção leiteira no Amazonas

O animal da raça Girolando pertence a Fazenda São Pedro de propriedade do fazendeiro Francisco Helder Peixoto. " Depois de 2 anos de pandemia chegamos à Expoagro com um plantel genético de primeiro mundo, como prova a produção da nossa vaca Odete",afirmou Chicão.

Manaus/AM - A vaca Girolando Odete bateu o recorde de produção de leite/dia do Amazonas ao atingir 60,37 quilos em 9 de dezembro de 2021, no concurso leiteiro da 43a Expoagro do Amazonas, que irá até domingo (12 ). Ela bateu o recorde amazonense, que era de 54 quilos da vaca Tubarão da Fazenda ING Ferradurinha.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.