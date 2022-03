Uso de máscara em locais fechados deixa de ser obrigatório no Amazonas

"Comecei o dia reunido com nosso Comitê de Enfrentamento à Covid-19 e, depois de analisar os dados epidemiológicos e da assistência, nós decidimos recomendar a desobrigação do uso de máscara em todo o estado. Os dados são favoráveis, mas precisamos continuar nos cuidando. Atualize seu ciclo vacinal! Saúde a todos!", escreveu Lima no Instagram.

