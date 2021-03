Usinas de oxigênio enviadas ao Amazonas pela Fiocruz estão em funcionamento

Manaus/AM - As cinco usinas de oxigênio enviadas, em janeiro deste ano, pelo programa Unidos Contra a Covid-19 da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) ao sistema público de saúde do Amazonas já estão funcionando. As usinas foram entregues nos municípios de Carauari, Tabatinga, Tefé, Lábrea e Manacapuru.

