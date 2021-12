Usina de oxigênio é instalada em hospital de Manicoré, no Amazonas

Manaus/AM - O município de Manicoré recebeu a primeira usina de oxigênio nessa sexta-feira (10). A estrutura permite que o município seja autossuficiente na produção de oxigênio hospitalar.

O equipamento foi adquirido pelo Governo do Amazonas para ampliar a geração e oferta de oxigênio no Hospital Regional de Manicoré. Atualmente o Estado conta com 38 usinas em funcionamento, distribuídas em 27 municípios, incluindo a capital. Desse total, oito usinas estão instaladas na capital e 30 no interior.

O total de recursos do Fundo de Fomento ao Turismo, Infraestrutura, Serviços e Interiorização do Desenvolvimento do Amazonas (FTI) enviado para os municípios já soma R$ 123,4 milhões, em 2021. Os valores foram repassados para as prefeituras em quatro parcelas.

Ao todo, o governo pretende instalar 72 usinas de oxigênio. Desse total, 29 usinas estão em processo de aquisição (20 para a capital e 9 para o interior) e mais cinco usinas estão em fase de instalação, sendo duas na capital e três no interior.

Os equipamentos somam aquisições do Governo do Estado, Governo Federal e prefeituras, além de doações de instituições privadas e organizações não governamentais (ONGs).

Mais equipamentos – A previsão é que, neste mês, o governador faça a entrega de uma usina com capacidade de produção de 13 metros cúbicos por hora (m³/hora) para o Serviço de Pronto Atendimento (SPA) São Raimundo, na zona oeste da capital. O equipamento foi remanejado da enfermaria de campanha montada pelo Exército Brasileiro na área externa do Hospital Delphina Aziz, desmobilizada em abril deste ano.

Além da usina, o SPA receberá um tanque de oxigênio com capacidade 1,7 mil metros cúbicos por hora (m³/hora), instalado pela empresa White Martins Gases.