Unidades móveis do PAC ampliam atendimentos em duas zonas de Manaus

Manaus/AM - Com quatro novas unidades de Pronto Atendimento ao Cidadão (PAC), 48 novos postos de serviço foram disponibilizados para a população e começaram a operar na quarta-feira (25). Localizados em três pontos entre as zonas centro-sul e norte de Manaus, a previsão é que mais de 40 mil atendimentos sejam realizados semanalmente.

Coordenadas pela Secretaria de Estado de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania (Sejusc), as estruturas em contêineres têm 12 postos de atendimento em cada unidade, e funcionam em horário de expediente, das 8h às 17h, de segunda a sexta-feira.

Com as novas unidades, mais de 200 pessoas foram atendidas no primeiro dia e realizaram a emissão de 1ª e 2ª vias do RG.

Keliane Oliveira, que foi ao PAC emitir sua 2ª via do RG, reforça que o processo de agendamento e atendimento ocorre de forma rápida e fácil pelo aplicativo Sasi.

“Eu realizei o agendamento de forma bem rápida, entrei no Sasi, agendei e não passou nem 10 dias e já fui atendida, foi tudo certo. Estou aqui hoje para tirar a 2ª via para, então, conseguir o benefício para o meu bebê. Antes, eu não estava conseguindo ganhar o leite do meu filho, tentei tirar com a minha carteira de trabalho, mas a partir de hoje irei conseguir agendar normalmente com a minha identidade”, comemora a mãe.

Locais

Duas das estruturas estão localizadas nas dependências da Escola de Educação Profissional do Centro de Educação Tecnológica do Amazonas (Cetam), na Rua Marginal Esquerda, no bairro Galileia, zona norte.

Uma unidade está no estacionamento do Shopping Phelippe Daou, na avenida Camapuã, no bairro Cidade de Deus, zona norte da capital, e outra na Delegacia Especializada em Crimes contra a Mulher (DECCM), na avenida Mário Ypiranga, Parque 10 de Novembro, zona centro-sul.

Serviços

As unidades móveis dos PACs ofertam os serviços que um PAC fixo oferece, como a emissão de RG em primeiras e segundas vias. Além disso, há a emissão das carteirinhas de pessoas com transtorno do espectro autista (TEA), que isenta o portador das tarifas no transporte; orientações sobre o Idoso Empreendedor; pré-cadastro e agendamento para junta militar.

Nas unidades móveis dos PACs os usuários da Amazonprev poderão tirar o contracheque; cédula C; cadastro no portal do segurado; atualização de cadastro; consulta e andamento de processos; orientação de checklist de pensão por morte; e sobre o aplicativo “Meu RPPS”.

Aqueles que estiverem em busca de emprego poderão ser auxiliados para o cadastro de currículo na Secretaria de Trabalho e Empreendedorismo (Setemp), além de orientações sobre o seguro desemprego e a carteira de trabalho digital.