Unidades de saúde realizam ações de combate à violência contra o idoso no Amazonas

Manaus/AM - Para alertar sobre os sinais e prevenir a violência contra o idoso, unidades da Secretaria de Estado de Saúde do Amazonas (SES-AM) realizam, no decorrer deste mês de junho, programações e ações voltadas para a conscientização sobre os tipos de violência contra esse público.

De acordo com a assistente social Ellen Fernandes da Silva, que atua no Centro de Atenção Integral à Melhor Idade (Caimi) André Araújo, a violência contra a pessoa idosa aumentou durante a pandemia de Covid-19. Segundo ela, são crescentes as denúncias e pedidos de apoio pelo próprio idoso ou familiar.

“Isso nos deixa em alerta para intensificar as informações e orientações em relação a esse tipo de violência. Temos que fazer a sociedade conhecer os direitos e a rede de proteção disponível e também estreitar a articulação com a rede de proteção à pessoa idosa, como por exemplo, as delegacias, Centros de Referência da Assistência Social, além dos conselhos, para o melhorar o fluxo e encaminhamento quanto a identificação de casos”, ressaltou.

Segundo a assistente social, o tipo de violência mais comum é a financeira, quando o responsável pelo recebimento dos proventos do idoso não destina recursos para o custeio das necessidades e dos cuidados. Os idosos também são alvos de violência psicológica, em que são expostos a pressão psicológica, incluindo comportamentos que prejudicam a autoestima ou bem-estar, e de violência física.

Para combater esses e outros tipos de violência, os Caimis intensificam a prevenção, disseminação de informações e orientações sobre a rede de proteção e também o acolhimento multiprofissional à vítima durante a campanha Junho Violeta, mês de combate à violência contra os idosos. As denúncias são encaminhadas para Delegacia Especializada em Crimes contra o Idoso, da Polícia Civil do Amazonas, para apuração e aplicação das penalidades.

Programação

O Dia D da campanha Junho Violeta será nesta quarta-feira (15/06), no Dia Nacional de Combate à Violência Contra a Pessoa Idosa. No Caimi André Araújo, na zona norte de Manaus, serão realizadas palestras e roda de conversa sobre violência física, mental e financeira, a entrega de panfletos informativos e alongamento com fisioterapeutas, a partir das 7h.

O Serviço de Pronto Atendimento (SPA) e Policlínica José Lins, na zona centro-oeste, realizará a distribuição de folders e cartazes com informação sobre os canais de denúncia e a rede de proteção da violência contra a pessoa idosa, momento cultural com exposição de poema, musicoterapia e aromaterapia nas enfermarias e salas de espera. A programação inclui a oferta dos serviços de saúde, como aferição de pressão arterial e testagem rápida para HIV, sífilis e hepatites B e C.

No Caimi Ada Viana, na zona oeste da capital, a ação será no dia 20, com a exposição dialogada “Tipos de violência contra o idoso: como identificar e onde procurar ajuda?”. A unidade também irá realizar atividades de alongamento, aferição de pressão e momento cultural com musicoterapia.