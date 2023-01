Umberto Ramos Rodrigues é nomeado novo superintendente da PF no Amazonas

Além da nomeação, a mesma edição do Diário Oficial da União também trouxe as dispensas de todos os atuais superintendentes regionais da Polícia Rodoviária Federal (PRF). No Amazonas, quem estava na função era Diego de Farias Silva.

Manaus/AM - O delegado Umberto Ramos Rodrigues foi nomeado pelo Governo Federal, novo superintendente regional da Polícia Federal no Amazonas. Ele substitui o delegado Eduardo Fontes, conforme publicação no Dário Oficial da União dessa quarta-feira (18).

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.