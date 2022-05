A última homenagem que prestei à minha mãe

Agora sobrou para mim e todos meus irmãos muitas saudades por tudo que a mamãe representou a todos nós durante todo tempo que conviveu conosco! A nossa Eterna GRATIDÃO por tudo, mamãe, que a senhora fez indistintamente a todos seus filhos, criando e educando com o mesmo carinho e dedicação! Esta é a data para esquecermos os dissabores e celebrarmos com muito amor e alegria a quem nos deu a vida, pois o manhã pode ser tarde demais!

Este domingo é um dia muitíssimo especial para quem tem suas mãezinhas. Falo por mim, pois minha mãe está descansando lá no céu ao lado do nosso Pai Celestial.

