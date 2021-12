Ufam torna obrigatório uso da carteira de vacinação contra a Covid-19

Manaus/AM - O Conselho Universitário da Universidade Federal do Amazonas (Consuni/Ufam), aprovou por unanimidade nesta quinta-feira (30), a proposta que torna obrigatória a apresentação do cartão de vacinação contra covid-19 para acessar as dependências da Universidade. A exigência do passaporte vacinal contra à covid-19 vale para todo o corpo docente, discente, técnico-administrativo e terceirizados, assim como para todos aqueles que necessitarem de acesso aos serviços oferecidos pela Ufam, respeitando os princípios éticos e humanitários de cada situação. De acordo com a reitora em exercício, professora Therezinha Fraxe, desde o início da pandemia a Ufam trabalha para esse momento. “A ações da Ufam são voltadas para planejar um retorno seguro, onde, prioritariamente, devemos pensar nas pessoas e assim temos feito, desde março de 2019. Estando assessorados pelo nosso Comitê Interno, ouvindo e compartilhando as decisões com a nossa comunidade, a decisão de hoje, do Consuni, nos faz avaliar ser possível avançarmos nas nossas atividades sem esquecermos o principal: a saúde em coletivo. A Ufam busca preservar cada um daqueles que compõem essa comunidade, esse é o nosso compromisso, é o que defendemos”, enfatizou. Além da exigência do cartão de vacinação contra covid-19, o Consuni também tratou de alterações no Plano de Biossegurança em vigor e aprovado em julho de 2020.

