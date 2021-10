Ufam retoma as atividades 100% presenciais em 2022

Manaus/AM - O retorno das atividades 100% presenciais da Universidade Federal do Amazonas (Ufam) será dia 10 de janeiro de 2022. A decisão é resultado de reuniões periódicas do Comitê Interno de Enfrentamento do Surto Epidemiológico do Novo Coronavírus e respeita o calendário acadêmico aprovado pelo Conselho de Ensino e Pesquisa (Consepe/Ufam). O retorno obedecerá às normas de biossegurança que inclui o uso de máscara dentro da Instituição, além de serem disponibilizados totens com álcool em gel em locais estratégicos.

De acordo com o reitor, professor Sylvio Puga, esse é um momento que requer um trabalho em conjunto da comunidade acadêmica. “A Pró-Reitoria de Ensino e Graduação (Proeg), Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação (Propesp) e Pró-Reitoria de Extensão (Proext), em consonância com o Plano de Biossegurança da Ufam, estão construindo junto às Unidades Acadêmicas e seus respectivos Comitê Local de Biossegurança (CL-Bio), o retorno seguro das atividades acadêmicas”, destacou.

O presidente do Comitê Interno de Enfrentamento do Surto Epidemiológico do Novo Coronavírus, professor Bernardino Albuquerque, afirmou que no momento existe um cenário favorável à flexibilização para o retorno das atividades presenciais desde que haja, por parte da comunidade universitária, adesão às medidas de prevenção recomendadas e especificamente a imunização por meio de vacina.