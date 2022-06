Ufam renova participação no Sistema Revalida por 10 anos

Mais informações sobre o Sistema Revalida no site do Ministério da Educação https://www.gov.br/mec/pt-br

O Revalida subsidia o processo de revalidação dos diplomas de médicos que se formaram no exterior e querem atuar no Brasil. O exame é direcionado tanto aos estrangeiros formados em medicina fora do Brasil quanto aos brasileiros que se graduaram em outro país e querem exercer a profissão em sua terra natal.

Manaus/AM - A Universidade Federal do Amazonas (Ufam) e o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) assinaram termo de compromisso renovando a participação da Universidade no Sistema Revalida, referente ao Exame Nacional de Revalidação de Diplomas Médicos Expedidos por Instituição estrangeira. O acordo tem vigência de 10 anos prorrogáveis por igual período, mediante assinatura de termo aditivo.

