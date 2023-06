Ufam: prazo para matrícula de aprovados na 3ª chamada do Sisu termina sexta

Manaus/AM - O prazo para os candidatos aprovados na 3ª chamada da lista de espera do Sistema de Seleção Unificada (Sisu) da Universidade Federal do Amazonas (Ufam) de efetuarem suas matrículas termina nesta sexta-feira (16).

Matrículas on-line

As matrículas podem ser realizadas no período de 13 a 16 de junho, exclusivamente, na modalidade on-line, no Sistema Ingresso.

A lista com todos os candidatos convocados e os documentos necessários para a matrícula no Edital 023, de 12 de junho de 2023 está disponível no site da Ufam: https://www.ufam.edu.br/

*Com informações da assessoria