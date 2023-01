Ufam mobiliza comunidade acadêmica para voluntariado no território Yanomami

Manaus/AM - Os membros da comunidade acadêmica da Universidade Federal do Amazonas interessados em apoiar a Força Nacional do Sistema Único de Saúde (FN-SUS) podem realizar a inscrição de voluntariado no território Yanomami. A iniciativa ocorre após o governo federal decretar Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional (Espin) na região, diante do enfrentamento à desassistência sanitária da população local.

O cadastro é permanente e há a possibilidade de convocações em eventuais futuras missões. Os voluntários já convocados prestarão atendimento direto aos pacientes localizados na Casa de Saúde Indígena (Casai) Yanomami e assistência no hospital de campanha do Exército. A equipe é composta por médicos, enfermeiros e nutricionistas que atuarão de acordo com suas especialidades.

Os interessados podem ter mais informações no site do Ministério da Saúde.