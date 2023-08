Ufam lança edital de Auxílio Alimentação para alunos de pós-graduação

O recurso que o aluno irá receber deverá cobrir as despesas com a alimentação, expôs Malheiro que afirmou que o benefício se estende somente para aquele aluno que esteja em condição de vulnerabilidade social em atendimento aos critérios estabelecidos no edital.

De acordo com a pró-reitora em exercício, professora Adriana Malheiro, o edital irá beneficiar até 300 alunos. Malheiro disse que o benefício pode se estender para o próximo ano, no entanto, isso dependerá de recursos destinados a esse fim.

