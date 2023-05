Ufam lança editais para 1ª e 2ª etapas do PSC no Amazonas

Manaus/AM - Os editais para a 1ª e 2ª etapas do Processo Seletivo Contínuo (PSC) da Universidade Federal do Amazonas (Ufam) foram lançadas. As inscrições estarão abertas entre os dias 19 de junho a 4 de julho. Veja os editais no final da matéria.

A 1ª etapa é para quem cursou o primeiro ano do ensino médio em 2022. Já a 2ª etapa é para alunos matriculados na segunda série do ensino médio no ano de 2022.

A taxa de inscrição, no valor de R$ 90, deve ser paga até o dia 5 de julho. As provas vão ser aplicadas no dia 30 de julho. O cartão de confirmação de inscrição (CCI) estará disponível a partir do dia 17 de julho de 2023 no site https://compec.ufam.edu.br.

As provas serão aplicadas nos município de Benjamin Constant, Coari, Humaitá, Itacoatiara, Manaus, Novo Aripuanã, Santo Antônio do Içá, São Gabriel da Cachoeira, Tefé e Parintins.