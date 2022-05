Ufam lança editais com vagas para professores substitutos em Manaus e interior

Manaus/AM - A Universidade Federal do Amazonas (Ufam) publicou editais com vagas temporárias para professores substitutos em Manaus e interior do Amazonas.

Ao todo são 20 vagas distribuídas entre a capital e o interior do estado. São dois editais, sendo um realizado de forma remota e o outro no formato presencial. As inscrições devem ser feitas entre as 10h de de sexta-feira (20) e 17h do dia 26 de maio no link disponível no Edital.

Para o edital 18/2022 o processo seletivo dos profissionais será em formato remoto, mas o trabalho em formato presencial. Veja as vagas:

Vagas em Manaus:

Cirurgia Cardiovascular - 1 vaga

Saúde Coletiva e Saúde Pública - 1 vaga

Saúde da Criança (pediatria) - 2 vagas

Otorrinolaringologia - 1 vaga

Estatística - 1 vaga

Química Geral e Química Experimental - 2 vagas

Para unidade fora da sede:

Língua Portuguesa - 1 vaga

Já o edital 19/2022 prevê um processo seletivo no formato presencial para contratação de 11 professores.

Vagas em Manaus:

Prótese dentária - 1 vaga

Saúde da Mulher (obstetrícia) - 1 vaga

Saúde da Mulher 2 (obstetrícia) - 1 vaga

Estágio em Saúde da Mulher - 1 vaga

Propedêutica Médica - 1 vaga

Engenharia Mecânica (2) - 1 vaga

Imunologia - 1 vaga

Unidades fora da sede:

Ciências exatas - 1 vaga

Ciências exatas - 1 vaga

Letras Língua Inglesa - 1 vaga

Filosofia e Filosofia da Educação - 1 vaga