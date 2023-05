Ufam está entre melhores universidades do Brasil e avança para 1939ª posição de melhores do Mundo

Manaus/AM - A Universidade Federal do Amazonas (Ufam), aparece em 1939ª posição no ranking de melhores universidades do mundo em levantamento feito pela consultoria Center for World University Rankings (CWUR). A Universidade do Estado do Amazonas (EUA) está fora do ranking.

Ainda segundo o levantamento da CWUR, a Ufam chega a aparecer na 54ª posição das melhores universidades brasileiras. No balanço universal, a universidade teve avaliação positiva, pois subiu 24 posições em comparação a 2022.

Participaram do levantamento 20.531 instituições de ensino. Confira abaixo o ranking completo.