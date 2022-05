Ufam divulga edital de Processo Seletivo para interior do Amazonas

Manaus/AM - A Universidade Federal do Amazonas (Ufam) divulgou o edital de seleção do Processo Seletivo para o Interior (PSI). O certame oferece vagas para os cursos de graduação das Unidades Acadêmicas localizadas no interior do Estado do Amazonas, para o primeiro semestre letivo de 2022. As aulas serão ministradas no Instituto de Natureza e Cultura (INC), na cidade de Benjamin Constant; Instituto de Saúde e Biotecnologia(ISB), na cidade de Coari; Instituto de Educação Agricultura e Ambiente(IEAA), na cidade de Humaitá; Instituto de Ciências Exatas e Tecnologia (ICET), na cidade de Itacoatiara e Instituto de Ciências Sociais, Educação e Zootecnia (ICSEZ), na cidade de Parintins.

Ao todo, são 600 vagas e as inscrições estarão abertas, a partir das 10h do dia 31 de maio até as 17h do dia 28 de junho de 2022, no endereço eletrônico: https://compec.ufam.edu.br/. O candidato poderá efetuar o pagamento da sua inscrição, preferencialmente, em qualquer agência do Banco do Brasil, observando o horário bancário. As provas serão aplicadas nos dias 07 e 08 de agosto de 2022.

Confira o edital;