Ufam divulga edital com vagas para Programa de Monitoria; confira

Manaus/AM - A Universidade Federal do Amazonas (Ufam) divulgou, nesta quarta-feira (05), edital com vagas para o Programa de Monitoria de Graduação 2021/1. O programa terá duração de 4 meses (de janeiro a abril de 2022) com bolsa no valor de R$ 300,00 mensais. O quantitativo é de quatro bolsas ofertadas, sendo duas para o curso de Artes Visuais e duas para o de Música. As inscrições serão realizadas até 10 de janeiro de 2022, por meio do preenchimento da ficha de inscrição de monitor (disponível no anexo 3 do edital), anexo, o histórico escolar analítico, que devem ser enviados para o e-mail [email protected], sob o título do e-mail “inscrição monitor”. Os candidatos receberão um e-mail de confirmação de inscrição. O candidato deverá anexar no formulário o seu histórico analítico que comprove: ter cursado com aproveitamento, na Ufam, o mínimo de 2 (dois) períodos letivos, estar matriculado(a) em algum curso de Graduação oferecido pela Ufam, ter cursado no período 2020/2o mínimo de 3 (três) disciplinas, exceto alunosfinalistas, ter CR (coeficiente de rendimento) global igual ou superior a 5,0 (cinco), ter cursado a disciplina para a qual está se candidatando (ou cursado disciplina equivalente), ter obtido média igual ou superior a 7,0 (sete) na disciplina para a qual é candidato(a) ou, tenha cursado a disciplina equivalente com esta média ou superior. Mais informações estão disponíveis em https://ufam.edu.br/ultimas-noticias/3280-faartes-divulga-edital-de-inscricao-para-monitoria-2021-1.html

Your browser does not support the video tag.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.