Ufam anuncia inscrições para 3ª etapa do PSC 2024

O PSC 2024 - 3ª etapa é destinado a alunos que cursaram a 3ª Série do Ensino Médio no ano de 2023 e que já se inscreveram nas duas primeiras etapas do PSC 2024.

Manaus/AM - A Universidade Federal do Amazonas (Ufam) anunciou data de abertura das inscrições para a 3ª etapa do Processo Seletivo Contínuo (PSC 2024). O período de inscrições vai de 23 de outubro a 7 de novembro de 2023.

