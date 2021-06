Ufam abre inscrições para cursos de idiomas; confira edital

Manaus/AM - A partir desta segunda-feira (21) começam as inscrições de cursos on-line para o segundo semestre letivo de 2021 (julho a novembro) do Centro de Estudos de Línguas (CEL) da Faculdade de Letras da Universidade Federal do Amazonas (Ufam). As vagas serão ofertadas para a população em geral.

Os interessados poderão se inscrever até às 23h59 do dia 2 de julho de 2021 (horário de Manaus), exclusivamente onl-ine, mediante cadastramento neste link, de livre concorrência, e seguirão as normas estabelecidas pela União para Projetos Autossustentáveis em que se enquadram o projeto CEL.

Após o cadastramento, o interessado receberá, via e-mail, a Guia de Recolhimento da União (GRU), para pagamento da inscrição dos cursos de Proficiência, cursos Regulares ou a taxa única dos cursos Especiais/cursos de Curta Duração, conforme valores descritos no edital (quadro dos cursos e item 3). O pagamento da Guia (GRU) referente à inscrição deverá ser realizado até a data de vencimento do boleto, e exclusivamente no Banco do Brasil. A inscrição será dada como efetivada após o envio por e-mail do comprovante da GRU (e a confirmação/compensação pelo banco).

O Centro de Ensino de Línguas tem como objetivo oferecer cursos livres de idiomas a discentes, docentes e técnico-administrativos da Ufam e à comunidade em geral, tanto para o desenvolvimento intelectual, quanto para atender às exigências do mercado de trabalho.

Dúvidas e mais informações sobre o edital devem ser enviadas ao e-mail [email protected]

Confira abaixo o edital;