Ufam abre calendário para unidades solicitarem professor substituto

De acordo com a Ufa, o prazo para envio dos processos à Progesp, com os pedidos de contratação de novos professores substitutos, encerra no dia 13 de junho. Outros prazos importantes devem ser observados neste Edital

Manaus/AM - A Pró-reitoria de Gestão de Pessoas da Universidade do Amazonas (Ufam) abriu calendário para que cada unidade acadêmica contrate professores substitutos, com vistas ao preenchimento de demandas por vagas oriundas de afastamentos, licenças e vacâncias de professores de carreira.

