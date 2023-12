UEA prorroga inscrições para Mestrado em Ciências Humanas

A coordenadora aproveitou para dar conselhos aos futuros candidatos, incentivando uma preparação cuidadosa para a prova de janeiro. Ela enfatizou a importância de revisar toda a documentação. "Com essas perspectivas, a UEA espera não apenas receber novos estudantes, mas também fortalecer seu compromisso com a qualidade acadêmica e o desenvolvimento regional", finalizou.

Manaus/AM - A Universidade do Estado do Amazonas (UEA) anunciou a prorrogação das inscrições para o Mestrado em Ciências Humanas até 2 de janeiro de 2024. Estão sendo ofertadas 23 vagas, sendo 16 para Manaus e 7 para Tefé.

