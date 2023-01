UEA prorroga inscrições para mestrado em Ciências Humanas

Manaus/AM - O Programa de Pós-Graduação em Ciências Humanas da Universidade do Estado do Amazonas (PPGICH/UEA) informou, nesta terça-feira (10), que foram prorrogadas as inscrições para o mestrado em Ciências Humanas até o dia 16/01.

O processo de seleção será realizado em 4 (quatro) etapas: homologação das inscrições; prova escrita de conhecimento específico; avaliação do plano de trabalho e arguição virtual do plano de trabalho.

Sobre o PPGICH - Nesta edição, o PPGICH está em parceria com a Secretaria de Estado de Educação e Desporto e disponibiliza edital de seleção para preenchimento de 29 (vinte e nove) vagas destinadas ao curso de mestrado em Ciências Humanas, polos Manaus e Tefé, para ingresso em 2023/1. São 15 vagas destinadas a professores e pedagogos e 14 para ampla concorrência.

As inscrições deverão ser realizadas, exclusivamente, pelo Formulário Eletrônico de Inscrição disponível no link https://forms.gle/v9Kkbs72LFWhsWj3A até às 18h do dia 16/01/2023.

Confira o cronograma no documento abaixo: