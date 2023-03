UEA prorroga inscrições para curso de especialização em Economia da Inovação

Manaus/AM - As inscrições para o curso de especialização em Economia da Inovação da Universidade do Estado do Amazonas (UEA) foram prorrogadas até esta sexta-feira (03).

Para se inscrever, o candidato deverá enviar cópias dos seguintes documentos para o e-mail ([email protected]): carteira de identidade; CPF; do diploma do nível superior; do histórico escolar da graduação e comprovante de pagamento da inscrição.

Confira o edital pelo link: https://selecao1.uea.edu.br/?dest=info&selecao=7883